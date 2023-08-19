Григорий Иванов: «Испытываю радость, когда вижу «Урал» на первом месте»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями от успешного старта сезона екатеринбуржцев в Российской премьер-лиге.

«Испытываю большую радость, когда вижу «Урал» на первом месте в турнирной таблице. Но туда не смотрю, если честно. Мы будем смотреть после 30-го тура. Так что играть ещё 25», — заявил руководитель клуба РПЛ в интервью изданию Sport24. По его словам, держать столь высокую планку у «Урала» получается из-за качественных тренировок и подготовки к матчам, а также из-за работы тренерского штаба.

Напомним, что «Урал» начал кампанию российского чемпионата с 13 очков в пяти турах, что даёт екатеринбуржцам промежуточное первое место в турнирной таблице.