Агент: «Кики пришёл в «Урал», чтобы творить историю»

Хелио Мартинс, агент защитника «Урала» Кики, высказался о первых матчах своего клиента в составе екатеринбургской команды.

По словам агента, адаптация 28-летнего португальца в «Урале» прошла хорошо, так как в клубе созданы идеальные условия для достижения результатов.

«Когда Кики подписывал контракт с «Уралом», он сказал, что приходит для того, чтобы творить историю, и именно это сейчас происходит. Кики очарован городом, болельщиками команды. Что важно, он очень быстро адаптировался», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Напомним, Кики перешёл в «Урал» нынешним летом из «Визелы». В составе екатеринбургской команды защитник успел провести шесть матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

В четырёх турах РПЛ «Урал» набрал 10 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.