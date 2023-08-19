Максим Кузьмин: «На тренировках стоит побольше работать над завершением»

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин прокомментировал поражение от «Урала» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

«Что можно сказать по игре? Проиграли 0:1, не реализовали свои моменты. Честно говоря, сам не понимаю. Наверное, на тренировках стоит побольше работать над завершением», — заявил хавбек калининградцев, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, «Балтике» не хватает последнего удара из-за недостатка уверенности, отметив, что подопечные Сергея Игнашевича создают множество моментов со стандартных положений.

Напомним, что «Балтика» уступила в домашнем поединке против «Урала» с минимальным счётом, оставшись на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с тремя очками.