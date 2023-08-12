Борис Игнатьев: «Успехи «Урала» — это тренерская заслуга»

Российский тренер Борис Игнатьев оценил работу наставника «Урала» Виктора Ганчаренко.

«Успехи «Урала» — это тренерская заслуга. Это уже уверенная в себе команда, которая не просто счастлива ничейному результату, а играет в футбол на равных с сильнейшими клубами России», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

После четырех туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков.

Напомним, ранее «шмели» одержали победу над «Спартаком» со счетом 3:2. В следующем матче подопечные Ганчаренко сойдутся в противостоянии с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 19 августа в 17:30 по мск.