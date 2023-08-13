Ганчаренко: Цель «Урала»? Избежать стыковых матчей

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о задачах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В нашем случае надо смотреть в таблицу только после Нового года. Нет смысла туда заглядывать. У нас ничего не меняется. Цель — избежать стыковых матчей», — приводит слова Ганчаренко «Матч ТВ».

Тренер отметил, что задача «Урала» — выходить с необходимой энергией и правильным отношением к делу на каждый поединок, как это было в матче против «Спартака».

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков за четыре тура.

Следующим соперником «шмелей» будет «Балтика». Игра пройдет 19 августа и начнется в 17:30 по мск.