Президент «Урала» Иванов: «Мы довольны результатами, но нельзя сказать, что выжали максимум»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре екатеринбургской команды на старте текущего сезона.

Напомним, после четырёх туров РПЛ «Урал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. По словам Иванова, в клубе довольны такими результатами команды.

«Мы очень довольны результатом. Стартовали отлично, взяли 10 очков, но нельзя сказать, что мы выжали максимум. Максимум был бы, если бы набрали 12 очков. В таблицу мы не смотрим», — приводит слова Иванова Metaratings.

Свой следующий матч «Урал» проведёт 19 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.