Президент «Урала»: «Моя мечта — услышать на «Екатеринбург Арене» гимн Лиги чемпионов»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о своей мечте.

«Моя мечта — услышать на «Екатеринбург Арене» гимн Лиги чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно. Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга — сыграла в Лиге чемпионов», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

После четырех туров «Урал» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.

В предстоящем туре подопечные Виктора Ганчаренко проведут гостевой матч против «Балтики». Игра состоится 19 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.