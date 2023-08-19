«Урал» снова возглавил Премьер-лигу, забив в Калининграде с пенальти

В матче пятого тура Премьер-лиги «Балтика» принимает «Урал». Команды провели первую 45-минутку без голов, но после перерыва нули на табло удалось размочить. Алексей Каштанов в чужой штрафной получил по ногам от дебютирующего в стартовом составе соперника Натана Гассама - пенальти. Сам пострадавший подошел к мячу и направил его впритирку с левой штангой, а вратарь не угадал.

«Урал» повел со счетом 1:0 и на эту минуту с 13 очками является единоличным лидером РПЛ. У «Балтики» всего три балла в активе. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.