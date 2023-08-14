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В «Урале» рассказали о восстановлении Влута

14 Августа 2023 • 10:49 Комментировать
Балтика
...
Урал
19.08 17:30

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как проходит восстановление нападающего екатеринбургской команды Райя Влута после травмы.

«Он перенёс операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Мы ждём его в начале сентября, а уже в середине сентября он может заиграть», — приводит слова Иванова РИА Новости.

В прошлом сезоне нидерландский нападающий провёл за «Урал» 25 матчей, в которых забил семь мячей.

В четырёх турах РПЛ команда из Екатеринбурга набрала 10 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч «Урал» проведёт 19 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Рай Влут
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