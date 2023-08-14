В «Урале» рассказали о восстановлении Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как проходит восстановление нападающего екатеринбургской команды Райя Влута после травмы.

«Он перенёс операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Мы ждём его в начале сентября, а уже в середине сентября он может заиграть», — приводит слова Иванова РИА Новости.

В прошлом сезоне нидерландский нападающий провёл за «Урал» 25 матчей, в которых забил семь мячей.

В четырёх турах РПЛ команда из Екатеринбурга набрала 10 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч «Урал» проведёт 19 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.