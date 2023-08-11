Баженов: «Урал» - команда с характером, они не заслуживали поражения»

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался после волевой победы екатеринбургского «Урала» в пятничном матче над «красно-белыми» - 3:2.

«Шикарный матч. Хочу похвалить «Урал», они не заслуживали поражения, это команда с характером, играющая организованно. У уральцев есть игровая дисциплина, «Спартак» же ищет основные оборонительные редуты», - цитирует Баженова «Матч ТВ».

Напомним, что судьба игры решилась в самой её концовке. Уральцы вырвались вперёд благодаря голам Андрея Егорычева и Эрика Бикфалви и за несколько минут до финального свистка.