Президент «Урала» Иванов рассказал, при каком условии Ганчаренко останется в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.

Напомним, действующее соглашение белорусского специалиста с екатеринбургским клубом рассчитано до лета 2024 года.

«У нас нормальные отношения. Если у него не будет каких-то сумасшедших предложений от «Манчестера» или «Барселоны», думаю, он останется здесь», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В четырёх турах текущего розыгрыша чемпионата России «Урал» набрал 10 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 19 августа против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.