Игрок «Сочи» Дркушич: «Тяжело, когда так часто меняются тренеры»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич оценил итоги сезона для «барсов». Напомним, в турнирной таблице Российской премьер-лиги команда расположилась на десятом месте.

«Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать», - цитирует Дркушича «Рб спорт».

Отметим, что по ходу сезона клуб возглавляло сразу несколько специалистов. Сначала командой фактически руководил Вадим Гаранин, хотя главным тренером официально являлся Александр Точилин. После этого Гаранина сменил Курбан Бердыев, проработавший в сочинском коллективе несколько матчей. В сезоне клуб финишировал под руководством Дмитрия Хохлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера.