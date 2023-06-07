Глушаков ответил на вопрос, где продолжит карьеру

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своём будущем.

Футболист отметил, что у него заканчивается контракт с нижегородской командой через три дня, а по поводу своего будущего ещё ничего не может сказать.

«Ещё этот сезон не закончился!», - заявил Глушаков в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 36-летний футболист пополнил ряды «Пари НН» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

Во второй части сезона Российской премьер-лиги Глушаков принял участие в девяти играх и смог отметиться одним забитым мячом.

Первую часть сезона он играл в подмосковных «Химках».