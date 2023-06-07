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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков ответил на вопрос, где продолжит карьеру

07 Июня 2023 • 21:03 Комментировать
Родина Москва
0:3
Пари НН
окончен

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своём будущем.

Футболист отметил, что у него заканчивается контракт с нижегородской командой через три дня, а по поводу своего будущего ещё ничего не может сказать.

«Ещё этот сезон не закончился!», - заявил Глушаков в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 36-летний футболист пополнил ряды «Пари НН» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

Во второй части сезона Российской премьер-лиги Глушаков принял участие в девяти играх и смог отметиться одним забитым мячом.

Первую часть сезона он играл в подмосковных «Химках». 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН
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