Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ не дают шансов «младшим» братьям: «Пари НН» в гостях разобрался с «Родиной»

07 Июня 2023 • 19:55 Комментировать
Родина Москва
0:3
Пари НН
окончен

«Родина» и «Пари НН» сошлись в рамках плей-офф за право играть в РПЛ. Первый стыковой матч состоялся 7 июня на стадионе «Академии Спартак».

Протокол игры  
Родина Москва0:3Пари НН
  10'Севикян Эдгар (0:1)
  57'Яковлев Владислав Геннадьевич (0:2)
  Шарипов Альберт (0:3)
Айдаров СергейЮдинцев Георгий  56' 65' (Байтуков Руслан ( 65') Кризан МитяПлиев Заурбек  86'Воропаев АртёмАндреев ИгорьВачхольз Весли Ната 77' (Дмитриев Олег ( 77'  86') Фищенко РусланГордюшенко Астемир  78' 80' (Колесниченко Кирилл ( 80') Калмыков Амур 66' (Данилин Максим Алексеевич ( 66') Тимошенко Иван 77' (Куль Руслан ( 77')
Запасные: Шадринцев ДмитрийКараев МаксимКлещенко АлександрАликин ПавелСангаре ДэвидМартовой Даниил
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийКалинский НиколайМайга Мамаду  19'Жигулёв Илья 46' (Кротов Вячеслав ( 46'Шарипов Альберт 68') Рыбчинский ДмитрийСулейманов Тимур 46' (Михайлов Ярослав ( 46') Севикян Эдгар 46' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 46'  86')
Запасные: Соколов АртёмБерковский ИльяАнисимов АртурМасоэро Лукас ГабриэльЯнсане МомоЮлдошев ИброгимхалилГойло НикитаШильцов Константин
07 июня. Стадион "Спартаковец" (Москва).

 

В первом стыковом матче дня «Факел» обыграл «Енисей» в гостях, справившись с соперником в непривычной обстановке – в манеже. Следом праздновал гостевую победу и другой клуб РПЛ. «Пари НН» и «Факел», видимо, решили, что масштабное обновление высшему свету российского футбола не нужно. «Родине» Дмитрия Парфёнова пришлось даже сложнее, чем «Енисею», соперник не оставил шансов на нужный результат.

Уже на первой минуте «Пари НН» мог получить право на пенальти, но жёсткий отбор Плиева Левников почему-то не посчитал за фол. Хотя Сулейманов по ногам получил знатно. Но нижегородцы не расстроились, они продолжили стартовый натиск и вскоре были вознаграждены. Тот же Сулейманов с правого края штрафной площади вывернул классный кросс, пробил после которого Рыбчинский. Айдаров спас, но парировал прямо перед собой и Севикяну не составило труда сыграть на добивании – 0:1.

Прошло ещё десять минут и обязан был удваивать преимущество Калинский. Николай в касание замкнул прострел Рыбчинского, но ударом с восьми метров попал точно в защитника. «Родина» смогла поднять голову только к концу тайма. «Пари НН» снизил скорости и получил пару неприятных минут. Нигматуллин сначала отразил удар головой от Гордюшенко, нырнув под штангу, а затем сотворил по-настоящему чудесный сейв.

Гоцук потерял единственного бразильца «Родины», а Уэсли получил мяч метрах в семи от ворот и со страшной силы пальнул под перекладину. И непонятно как Артур Нигматуллин сумел тут выручить свою команду. Чтобы больше не позволять такого пожара у своих ворот, «Пари НН» добил соперника на исходе часа игрового времени. Рыбчинский заработал штрафной удар, а Калинский с него идеально навесил. Яковлев без помех взмыл в воздух и пробил точно – 0:2.

Второй гол надломил «Родину». Хозяева больше не подняли головы, ходили понуро и чуть не устроились на разгром. Тот же Владислав Яковлев убежал на рандеву с голкипером после перехвата в центре поля, но не смог переиграть Айдарова, хотя пробил плотно и в угол. А концовка матча смазалась в жёстких стыках и жёлтых карточках.

Но на второй компенсированной минуте гости окончательно добили хозяев. Альберт Шарипов после разрезающей передачи Михайлова спокойно катнул мяч мимо голкипера - 0:3. «Пари НН» громит «Родину» в гостях и продолжает победную поступь клубов РПЛ в стыках. Кажется, представители высшего дивизиона сохранят свои позиции на следующий сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
20:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» оценил уровень судейства в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт без Fan ID
20:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Для нас примером может служить «Оренбург»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «План Евсеева удался»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Стадион нового клуба Месси вмещает меньше, чем «Арена Химки» 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Новый клуб Месси похож на самарские «Крылья Советов»
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили об уходе Мирзова официально
19:22 · Россия. Премьер-лига
Кононов выделил двух игроков в РПЛ
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Родина» пропустила второй гол в матче с «Пари НН»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Факел» выглядел сильнее»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, почему на играет против «Родины»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о свадьбе Смолова: «Иногда свадьба даёт мощный импульс футболисту»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Терёхин оценил уровень игры в стыковых матчах клубов РПЛ и Первой лиги
18:25 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт в Казани – РФС официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Енисея» Кичин прокомментировал поражение от «Факела»
Все новости
Рекомендуем