Клубы РПЛ не дают шансов «младшим» братьям: «Пари НН» в гостях разобрался с «Родиной»

«Родина» и «Пари НН» сошлись в рамках плей-офф за право играть в РПЛ. Первый стыковой матч состоялся 7 июня на стадионе «Академии Спартак».

В первом стыковом матче дня «Факел» обыграл «Енисей» в гостях, справившись с соперником в непривычной обстановке – в манеже. Следом праздновал гостевую победу и другой клуб РПЛ. «Пари НН» и «Факел», видимо, решили, что масштабное обновление высшему свету российского футбола не нужно. «Родине» Дмитрия Парфёнова пришлось даже сложнее, чем «Енисею», соперник не оставил шансов на нужный результат.

Уже на первой минуте «Пари НН» мог получить право на пенальти, но жёсткий отбор Плиева Левников почему-то не посчитал за фол. Хотя Сулейманов по ногам получил знатно. Но нижегородцы не расстроились, они продолжили стартовый натиск и вскоре были вознаграждены. Тот же Сулейманов с правого края штрафной площади вывернул классный кросс, пробил после которого Рыбчинский. Айдаров спас, но парировал прямо перед собой и Севикяну не составило труда сыграть на добивании – 0:1.

Прошло ещё десять минут и обязан был удваивать преимущество Калинский. Николай в касание замкнул прострел Рыбчинского, но ударом с восьми метров попал точно в защитника. «Родина» смогла поднять голову только к концу тайма. «Пари НН» снизил скорости и получил пару неприятных минут. Нигматуллин сначала отразил удар головой от Гордюшенко, нырнув под штангу, а затем сотворил по-настоящему чудесный сейв.

Гоцук потерял единственного бразильца «Родины», а Уэсли получил мяч метрах в семи от ворот и со страшной силы пальнул под перекладину. И непонятно как Артур Нигматуллин сумел тут выручить свою команду. Чтобы больше не позволять такого пожара у своих ворот, «Пари НН» добил соперника на исходе часа игрового времени. Рыбчинский заработал штрафной удар, а Калинский с него идеально навесил. Яковлев без помех взмыл в воздух и пробил точно – 0:2.

Второй гол надломил «Родину». Хозяева больше не подняли головы, ходили понуро и чуть не устроились на разгром. Тот же Владислав Яковлев убежал на рандеву с голкипером после перехвата в центре поля, но не смог переиграть Айдарова, хотя пробил плотно и в угол. А концовка матча смазалась в жёстких стыках и жёлтых карточках.

Но на второй компенсированной минуте гости окончательно добили хозяев. Альберт Шарипов после разрезающей передачи Михайлова спокойно катнул мяч мимо голкипера - 0:3. «Пари НН» громит «Родину» в гостях и продолжает победную поступь клубов РПЛ в стыках. Кажется, представители высшего дивизиона сохранят свои позиции на следующий сезон.