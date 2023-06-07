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Масалитин: «У Родины» будут шансы на повышение в классе, только если «Пари НН» в ответной встрече будет валять дурака» эксклюзив

07 Июня 2023 • 20:50 Комментировать
Родина Москва
0:3
Пари НН
окончен

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первом стыковом матче за право играть в РПЛ «Родина» - «Пари НН».

- Как вам первое противостояние «Родины» с «Пари НН»? Результат матча ожидаем?

- У «Пари НН» очень хороший состав. Его попадание в стыки – это результат тренерской чехарды, которая не привела ни к чему хорошему. Юран проделал хорошую работу. Видно, что ребята взбодрились и показывают игру, которая приносит им результат. Нижегородцы были фаворитами в этой паре. Они это подтвердили, выиграв 3:0. Если не упадет мотивация, то они сохранят прописку.

- Не слишком ли крупный счет?

- Гости забивали то, что им давали. Плюс Яковлев хорошо выходил два раза. Один раз промазал, второй – попал во вратаря. Счет мог быть и крупнее.

- «Родина» готова к РПЛ, как вам кажется?

- Судя по составу, не готова.

- Счет первого матча не позволит «Родине» пройти «Пари НН», или шансы еще есть?

- Если у нижегородцев еще будет мотивация продолжать борьбу, то у «Родины» нет шансов их пройти. А если команда РПЛ выйдет валять дурака, то шансы будут.

- В чем «Родина» уступила «Пари НН» по игре?

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- За счет индивидуальных качеств гости победили. Все-таки в этой команде собраны более классные игроки. Плюс нижегородцы лучше организованы. По составу «Пари НН» - это крепкий середняк РПЛ. Только руководственная чехарда довела команду до стыков.

- Матч проходил на искусственном поле. Этот фактор, показалось, никак не отразился на игре, или все-таки были нюансы?

- Сейчас никого уже не удивишь искусственным газоном. У многих клубов на базах такие поля. Только поколение покрытия может меняться. Оно может быть чуть лучше или чуть хуже. Тем более, если команда техничная, то она может еще лучше разыгрывать мяч.

- А в чем шансы «Родины» в ответной игре?

- Пока эта команда просто не готова к РПЛ по составу. Ну а как можно выиграть, если футболисты не соответствуют уровню РПЛ? Вы посмотрите, что сделали с «Торпедо». Смысл выходить с таким составом, чтобы потом вылетать? Нужно серьезное усиление.

- Но мы уже видели в этом сезоне, как «Акрон» из ФНЛ неоднократно обыгрывал грандов РПЛ. Состав у него тоже сильным не назовешь.

- Это были единичные случаи. А тут игра показала минусы «Родины». Ну что они сделают? Плюс у «Пари НН» лавочка хорошая. Там много квалифицированных футболистов. Это дает возможность варьировать состав и тактику. На сегодня «Родине» предстоит большая работа с составом.

- Получается, у клубов РПЛ априори больше шансов, или команды сравнимы по уровню?

- Я думал, что «Енисей» даст бой «Факелу», но у него тоже не получилось. Теперь у него маловато шансов решить задачу. Хотя они есть, потому что 0:1 – это не такой крупный счет. Они могут забить и дотащить, например, до серии пенальти. В этих матчах многое решит настрой. Юран и Евсеев хорошие мотиваторы. На сегодня команды РПЛ выглядят лучше.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Родина Москва Пари НН
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