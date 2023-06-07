Вратарь «Родины»: «Наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ»

Вратарь «Родины» Дэвид Сангарэ оценил шансы московского клуба на выход в Российскую премьер-лигу. Отметим, что сегодня команда Дмитрия Парфёнова сыграет первый стыковой матч за право выступления в РПЛ. Соперником москвичей станет «Пари Нижний Новгород».

«У нас хоро¬шего уровня команда и наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ. У нас изначально была сильная команда», - цитирует Сангарэ «РБ Спорт».

Отметим, что москвичи заняли пятое место в Первой лиге. Они набрали 34 очка в 50 матчах.