В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о состоянии полузащитника команды Дениса Глушакова. Напомним, 36-летний хавбек пропустил последние четыре матча чемпионата России.

«У Глушакова было повреждение. Сейчас доктора скажут о его физическом состоянии. Если восстановился, то будет готовиться к стыковым матчам», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и попал в зону переходных матчей.

7 июня нижегородский клуб встретится в гостях с московской «Родиной». Ответный поединок за право выступать в новом сезоне в РПЛ пройдет 10 июня.