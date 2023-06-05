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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей

05 Июня 2023 • 16:34 Комментировать
Родина Москва
...
Пари НН
07.06 18:00

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о состоянии полузащитника команды Дениса Глушакова. Напомним, 36-летний хавбек пропустил последние четыре матча чемпионата России.

«У Глушакова было повреждение. Сейчас доктора скажут о его физическом состоянии. Если восстановился, то будет готовиться к стыковым матчам», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и попал в зону переходных матчей.

7 июня нижегородский клуб встретится в гостях с московской «Родиной». Ответный поединок за право выступать в новом сезоне в РПЛ пройдет 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Игорь Кудряшов Родина Москва Пари НН
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РОДИНА МОСКВА ПАРИ НН
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В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей
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