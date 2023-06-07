В «Пари НН» не стали комментировать будущее Глушакова

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Равиль Измайлов не стал отвечать на вопрос о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

«Контракт Глушакова? Давайте про контракты игроков будем говорить после ответной игры с «Родиной». Сейчас все мысли только об игре», - приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что контракт Глушакова с нижегородской командой заканчивается через три дня.

В первом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне подопечные Сергея Юрана одержали выездную победу со счётом 3:0. Ответная игра состоится в субботу, 10 июня, и начнётся в 14:30 по московскому времени.