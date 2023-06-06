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Тедеев: «Карпин выжимает максимум из этого «Ростова»

06 Июня 2023 • 10:13 Комментировать (2)
Родина Москва
...
Пари НН
07.06 18:00

Бывший главный тренер «Алании» и «Ростова» Заур Тедеев оценил работу Валерия Карпина в донском клубе. Напомним, Тедеев проработал в структуре «Ростова» с 2019 года по 2022.

«Правда ли, что Карпин выжимает максимум из этого «Ростова»? Не хотелось бы говорить, что выжимает максимум, но это так», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

Отметим, что в завершившемся сезоне подопечные Валерия Карпина завершили турнир на четвёртом месте. В последнем туре южный коллектив разгромно уступил столичному ЦСКА, занявшему второе место. На третьей строчке расположился московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Заур Тедеев
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 11:54
ай бездарная карпуха выжимаеть.. не смешите.. выжимаць он может тока прадукты жизнедеяцельности из "тюбика".. А-ха-ха-ха! )))
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