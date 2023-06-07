«Пари НН» повёл в матче с «Родиной» благодаря курьёзному автоголу

Во втором стыковом матче за право играть в Премьер-лиге играют «Родина» и «Пари НН». Более опытная команда очень быстро повела. Прошла высокая подача с правого фланга к дальнему углу вратарской, удар Эдгара Севикяна получился несильным, и голкипер Сергей Айдаров его парировал. Правда, мяч выпал из рук, и вратарь сыграл ногой на вынос, направив круглого в своего одноклубника, и мяч закатился в сетку. Очень курьезный гол, который может дорого стоить «Родине».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.