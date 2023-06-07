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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал фаворитов стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

07 Июня 2023 • 22:46 Комментировать
Енисей
0:1
Факел
окончен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитами стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» отметил, что команды Премьер-лиги всегда считаются фаворитами и думает, что «Факел» и «Пари НН» должны сохранить прописку, но иногда всякое случается.

«В стыках все играют осторожно, понимая, что это очень важный матч, где ошибка может перечеркнуть все надежды. Проигрывать ведь никто не захочет, полетят вперед и пойдут моменты», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что «Факел» обыграл «Енисей» со счётом 1:0, а «Пари НН» одержал разгромную победу над «Родиной» (3:0). Ответные игры состоятся в субботу, 10 июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Булыкин Енисей Родина Москва Пари НН
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