Черчесов рассказал, как Хабиб Нурмагомедов познакомился с игроками «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесова рассказал, как его подопечные в венгерском клубе дистанционно познакомились с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб». Ребята сказали, что они его фанаты. Я тогда Хабибу по видео набрал и показал это видео ребятам», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, до «Ференцвароша» Черчсеов возглавлял сборную России, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. Также на клубном уровне Станислав Саламович работал в «Спартаке», «Динамо», «Жемчужине» и других клубах.