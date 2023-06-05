Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «бело-голубых» в завершившемся сезоне.

«Я не думал, что в Оренбурге команда сможет выступить успешно. У меня не было ни тени сомнения, что команда проиграет на выезде. Дело в искусственном поле и в том, что «Оренбург» дома в целом выступает очень классно. Команда в целом доигрывала сезон. Эти три причины и сложились в поражение.

Давайте вспомним прошлый сезон. Как команда сыграла в последних матчах? Много пропущенных мячей и поражения. Концовку сезона команда провалила во второй раз подряд.

Видимо, команда допустила какие-то ошибки в тренировочном цикле. В начале сезона команда выступала неплохо, потом пошёл спад. После перерыва клуб выступает стабильно слабо. Дело однозначно в подготовительном периоде.

Пока в команде не появятся хорошие защитники, ждать больших результатов не стоит», - сказал Петрушин.