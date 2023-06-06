Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от стыковых матчей.

- Завтра пройдут первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Допускаете сюрпризы?

- Нет, не допускаю никаких неожиданностей.

- Почему?

- «Факел» и «Пари НН» опытнее и сильнее своих соперников. Последние матчи чемпионата показали, что у них есть не только характер, но и пришла тактическая зрелость. Евсеев и Юран вложили своим командам необходимое направление. Да и качество футболистов, которые у них в составах, гораздо выше, чем у клубов ФНЛ. Тут дело только в мотивации. Младшие по рангу будут очень хотеть пробиться в РПЛ, а старшие могут думать, что они все это уже проходили. Здесь уже следует учитывать, что Юран и Евсеев не дадут послабления, и в плане готовности их команды будут на самом высоком уровне. Они прекрасно понимают, как это делается.

- Воронежцы мощно финишировали в РПЛ, победив в четырех из шести последних турах, и уступили лишь «Зениту» с «Локомотивом». Это случилось при новом главном тренере Евсееве.Но ему не удалось избежать стыков. Что об этом думаете?

- И Евсеев, и Юран пришли в команды, когда они уже безнадежно отставали. Очков явно не хватало, и брать их было практически негде. Они взяли все, что только было можно. Соперники часто не давали им этого сделать, потому что сами нуждались в очках.

- Лучший бомбардир «Енисея» Глушков забил в трех последних матчах подряд. Его конкурент из «Факела» Гонгадзе молчит с конца апреля. Не говорит ли это о том, что у хозяев линия нападения более стабильная?

- У «Енисея» хорошо выстроена командная игра. Он хорошо контролирует мяч. Есть определенная игровая специфика. У представителя ФНЛ есть еще одно неоспоримое преимущество.

- Какое?

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- «Енисей» играет в манеже, что не совсем комфортно для команд, которые редко это используют. Это будет незнакомой частью игры для «Факела».

- Если смотреть на статистику, «Енисей» хорошо обороняется дома, а «Факел» средне атакует на выезде. Стоит ждать вязкий футбол без риска от обеих команд?

- Обе команды будут знать, что им необходимо делать. Главное будет – изначально обезопасить свои ворота. Если команды ФНЛ пропустят у себя дома, то представители РПЛ доведут дело до конца. Поэтому будет много внимания уделяться обороне своих ворот. При этом я думаю, что «Енисей» будет при возможности контратаковать, постарается контролировать мяч, чтобы, по крайней мере, не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, которые ждут повышения в классе. С другой стороны, они с пониманием отнесутся, если команда не сможет выйти в РПЛ.

- «Родина» в десяти последних матчах добыла пять побед и четыре ничьи при одном поражении. А вот у «Пари НН» в семи гостевых матчах РПЛ после зимней паузы ни одного успеха и шесть поражений. О чем это говорит?

- Для обеих команд матч будет очень сложным. Будет серьезная борьба. Оба соперника будут делать все возможности для достижения результата. Надо учитывать еще и тот фактор, что команды играют в разных лигах. Поэтому не стоит обращать внимания на подобную статистику. В лигах совсем разный футбол. Кроме того будет забыто все, что было в чемпионатах. Суммируя все вещи, которые будут играть роль в достижении результата, все-таки шансы представителей РПЛ значительно выше.

- То есть вы не допускаете вылет «Пари НН» и «Факела» по сумме двух матчей?

- Я исхожу из того, как «Факел» и «Пари НН» играли в этом чемпионате. Они показывали довольно состоятельный футбол.

Елена Григорьевская