Тренер «Родины» Парфёнов: «Понятна структура «Пари НН», но нам важно думать, что мы будем делать»

Главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о «Пари НН», с которым его команда сыграет в стыковых матчах.

«Пари НН» — команда РПЛ, о них много информации. Понятна структура. Юран — опытный тренер. Команда неплохо провела последний отрезок. Но нам важно думать, что мы будем делать», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Родина» стала пятой в Первой лиге, но попала в стыковые матчи из-за невыдачи лицензии «Алании», которая завершила сезон на третьей позиции.

Игра за право выступать в новом розыгрыше РПЛ между «Родиной» и «Пари НН» пройдет 7 июня, ответная встреча состоится 10 июня.