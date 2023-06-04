Мартынович сравнил Первую лигу с РПЛ

Защитник «Рубина» Александр Мартынович сравнил уровень Первой лиги с уровнем РПЛ.

Напомним, прошедший розыгрыш Первой лиги «Рубин» завершил на первом месте в турнирной таблице и оформил себе путёвку в РПЛ на следующий сезон. По мнению Мартыновича, второй по значимости футбольный дивизион России несильно уступает Премьер-лиге.

«Есть несколько достойных команд. И я думаю, в тех стыках, которые сейчас будут играться, отнюдь ничего не предопределено. Заранее отдавать победу командам РПЛ в переходных матчах не стоит», — цитируют Мартыновича «Известия».

Отметим, что в стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Факел» встретится с красноярским «Енисеем», а «Пари НН» померится силами с «Родиной».