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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартынович сравнил Первую лигу с РПЛ

04 Июня 2023 • 15:03 Комментировать
Родина Москва
...
Пари НН
06.06 19:00

Защитник «Рубина» Александр Мартынович сравнил уровень Первой лиги с уровнем РПЛ.

Напомним, прошедший розыгрыш Первой лиги «Рубин» завершил на первом месте в турнирной таблице и оформил себе путёвку в РПЛ на следующий сезон. По мнению Мартыновича, второй по значимости футбольный дивизион России несильно уступает Премьер-лиге.

«Есть несколько достойных команд. И я думаю, в тех стыках, которые сейчас будут играться, отнюдь ничего не предопределено. Заранее отдавать победу командам РПЛ в переходных матчах не стоит», — цитируют Мартыновича «Известия».

Отметим, что в стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Факел» встретится с красноярским «Енисеем», а «Пари НН» померится силами с «Родиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Мартынович
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