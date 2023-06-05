Дудиев: «В «Балтику» точно идут не за деньгами»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о порядке зарплат в Первой лиге. Отметим, что в следующем сезоне калининградцы будут выступать в Российской премьер-лиге. В последний раз они принимали участие в матчах высшего российского дивизиона 25 лет назад.

«В «Балтику» точно идут не за деньгами, хотя ФНЛ сейчас в принципе не то место, где можно много заработать. Лет 5-6 назад здесь были сумасшедшие зарплаты и премиальные», – цитирует Дудиева «Чемпионат».

Напомним, что на протяжении своей игровой карьеры Дудиев выступал за «Аланию», «Анжи», «Тосно» и другие клубы.