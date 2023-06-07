Глушаков рассказал, почему на играет против «Родины»

Опытный полузащитник Денис Глушаков пропускает первый стыковой матч за право играть в Премьер-лиге против «Родины». 36-летний футболист дал комментарий по поводу своего состояния.

«Заболел. После болезни, когда температура, горло. Не будешь же сразу играть. Надо набирать форму, а у нас получится одна сейчас игра и через три дня. Буду не готов в любом случае. К следующему матчу посмотрим на самочувствие», - сказал Глушаков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Следить за матчем между «Родиной» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Ответный матч в Нижнем Новгороде команды проведут в субботу, 10 июня.

Всего за «Пари НН» Денис Глушаков провёл девять матчей и забил один гол.