Сёмин считает, что «Пари НН» и «Факел» не покинут РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящих переходных матчах за право выступать в РПЛ в новом сезоне.

«Думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся. Воронежцам будет немного труднее, потому что им предстоит матч в Красноярске, но, думаю, команда Вадима Евсеева справится с этой задачей», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Первые стыковые игры пройдут 7 июня. В 15:00 по мск стартует встреча между «Енисеем» и «Факелом», а в 18:00 по мск начнется поединок «Родины» и «Пари НН». Ответные матчи запланированы на 10 июня.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже 23 июля.