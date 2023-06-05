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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин считает, что «Пари НН» и «Факел» не покинут РПЛ

05 Июня 2023 • 15:30 Комментировать
Енисей
...
Факел
07.06 15:00

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящих переходных матчах за право выступать в РПЛ в новом сезоне.

«Думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся. Воронежцам будет немного труднее, потому что им предстоит матч в Красноярске, но, думаю, команда Вадима Евсеева справится с этой задачей», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Первые стыковые игры пройдут 7 июня. В 15:00 по мск стартует встреча между «Енисеем» и «Факелом», а в 18:00 по мск начнется поединок «Родины» и «Пари НН». Ответные матчи запланированы на 10 июня.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже 23 июля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Юрий Сёмин Енисей Родина Москва Пари НН
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