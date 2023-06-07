Промес предположил, что Депай может оказаться в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес предположил, что голландский форвард Мемфис Депай может оказаться в московском клубе. Отметим, что сейчас Депай выступает за мадридский «Атлетико». На сегодняшний день спортсмену 29 лет.

«Конечно, однажды Депай приедет в Москву. Возможно, когда-то он станет игроком «Спартака», - цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Мемфис выступал за «Лион», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых отметился пятью голами. Один из них он забил ещё во время выступлений за каталонцев.