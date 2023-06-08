Глушаков: «На сборе «Родина» выглядела поинтереснее, чем в стыковом матче»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался об уровне московской «Родины», которая является соперником нижегородцев по стыковым матчам.

«Пари НН» уже играл с «Родиной» на зимнем сборе. Может быть, мы были уставшими, но тогда «Родина» выглядела поинтереснее, чем в стыковом матче. Но у команды Парфёнова в целом нормальный уровень», — заявил бывший хавбек российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Глушаков также отметил, что не готов говорить об уровне готовности «Родины» к выступлениям в Премьер-лиге.

Напомним, что «Пари НН» обыграл клуб Первой лиги со счётом 3:0 в первом стыковом матче. Ответная встреча в Нижнем Новгороде состоится в субботу, 10 июня.