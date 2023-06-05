Малком отреагировал на признание себя лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на то, что его признали лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге. Напомним, эксперты также признали бразильца сильнейшим нападающим завершившегося сезона, а ещё включили его в символическую сборную лиги.

«Хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков» — сказал Малком после награждения.

Напомним, в минувшем сезоне петербургский клуб в пятый раз подряд стал чемпионом России. Малком принял в этом непосредственное участие, став лучшим бомбардиром турнира. Всего форвард отметился 23 голами и опередил своего ближайшего преследователя Квинси Промеса на три мяча.