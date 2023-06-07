«Родина» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Родина» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Родина Москва - Пари НН
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Протокол игры
Айдаров Сергей•Юдинцев Георгий•Кризан Митя•Плиев Заурбек•Воропаев Артём•Андреев Игорь•Ната Уэсли•Фищенко Руслан•Гордюшенко Астемир•Калмыков Амур•Тимошенко Иван
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Жигулёв Илья•Рыбчинский Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
07 июня. Стадион "Спартаковец" (Москва).
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