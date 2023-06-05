Ренан: «Уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением»

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан прокомментировал вылет своей национальной команды с молодёжного чемпионата мира. Отметим, что южноамериканцы проиграли в четвертьфинале Израилю и покинули турнир.

«Чемпионат мира закончился для нас не так, как мы ожидали. Я уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением», - написал Ренан в своей социальной сети.

Ренан пропустил четвертьфинал из-за дисквалификации, которую он получил из-за красной карточки. Напомним, что некоторые эксперты критиковали первые выступления защитника за «Зенит».