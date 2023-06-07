Форвард «Пари НН» Сулейманов высказался об информации об интересе со стороны ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался об информации, что в его услугах заинтересован московский ЦСКА.

«Не хочу ничего говорить. Конечно, что-то слышал об этом. Но я промолчу. Слышал ли из СМИ? Не скажу. Все может быть», - приводит слова Сулейманова «Спорт-Экспресс».

Контракт 23-летнего нападающего с нижегородской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.