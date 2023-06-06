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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Голенкова: «Мы не рассматриваем предложения по трансферу»

06 Июня 2023 • 10:36 Комментировать
Родина Москва
...
Пари НН
07.06 18:00

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, рассказал о будущем спортсмена. Напомним, в минувшем сезоне Голенков отметился 8 голами и тремя результативными передачами.

«Он игрок «Ростова» и никакие предложения мы не рассматриваем», — цитирует Талаева «Рб Спорт».

Отметим, что команда Валерия Карпина по итогам сезона заняла четвёртое место, хотя до последнего тура дончане сохраняли за собой право стать серебряными призёрами чемпионата России. По ходу сезона главный тренер команды неоднократно отмечал, что главная цель южного коллектива – сохранить прописку в высшем дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков Андрей Талаев
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