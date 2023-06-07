«Родина» пропустила второй гол в матче с «Пари НН»

В эти минуты проходит стыковой матч Премьер-лиги, в котором «Родина» принимает «Пари НН». Как и в первом тайме, москвичи быстро пропустили ещё один гол. На сей раз опасность пришла со стандарта. Николай Калинский выполнил навес со штрафного в гущу игроков, и Владислав Яковлев головой пробил в нижний левый угол ворот, голкипер на долю секунды запоздал с броском и не выручил свою команду.

Счет стал 2:0 в пользу нижегородцев. В субботу соперники проведут ответный поединок. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.