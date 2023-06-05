Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» называл лучших игроков и тренеров в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.
- Топ-3 лучших игрока сезона в РПЛ по версии Романа Геннадьевича Орещука.
- Малком, Сперцян и Промес. В таком порядке.
- То же самое с тренерами.
- Сергей Семак, Валерий Карпин и Владимир Федотов.
- Команды, которые превзошли ваши ожидания?
- «Ростов» и «Оренбург».
Напомним, по итогам сезона дончане заняли четвёртое место, а оренбуржцы расположились на седьмой строчке.
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