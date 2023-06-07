Смолов: «Я больше не сыграю в официальном матче за сборную»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что, скорее всего, больше не сыграет за национальную команду в официальном матче. Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных играх.

«К сожалению, я больше не сыграю в официальном матче за национальную команду. Я с этой идеей простился», — сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

Отметим, что в текущем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 24 матчах в Российской премьер-лиге. В них он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. В них он получил две жёлтые карточки.