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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: «Я больше не сыграю в официальном матче за сборную»

07 Июня 2023 • 11:10 Комментировать
Родина Москва
...
Пари НН
Через 6 ч. 14 мин.

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что, скорее всего, больше не сыграет за национальную команду в официальном матче. Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных играх.

«К сожалению, я больше не сыграю в официальном матче за национальную команду. Я с этой идеей простился», — сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

Отметим, что в текущем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 24 матчах в Российской премьер-лиге. В них он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. В них он получил две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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