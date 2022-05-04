Карраскаль: «Проблемы иногда возникают, но в ЦСКА все профессионалы»

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своих чувствах после замены на 68-й минуте в матче с «Динамо» (1:0).

«Стало немного неприятно, когда увидел, что должен покинуть поле. Мне было непонятно, но таково решение Березуцкого — его надо уважать. Мы обсудили, что произошло. Проблемы иногда возникают, но в ЦСКА все профессионалы», — приводит слова Карраскаля Sport24.

В текущем сезоне 23-летний колумбиец провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.