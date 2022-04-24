​Где смотреть матч ЦСКА Москва - «Динамо» Москва онлайн

В воскресенье вечером в 26-м туре Российской премьер-лиги пройдёт дерби Москвы между ЦСКА и «Динамо».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Дерби Москвы обещает получиться жарким. «Динамо» идёт вторым и надеется сместить «Зенит» с вершины таблицы. ЦСКА идёт третьим и, отставая от «динамовцев» на восемь очков, не отказывается от надежды ворваться в зону Лиги чемпионов. Впрочем, для этого «армейцам» желательно побеждать в воскресенье.