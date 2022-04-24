Смолов послал журналиста в Питер после вопроса о чемпионстве

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило с минимальным счетом принципиальным соперникам из ЦСКА. Отставание «Динамо» от питерского «Зенита» теперь выросло до шести баллов, если считать по потерянным очкам.

После игры нападающий «Динамо» Фёдор Смолов был явно раздосадован таким исходом московского дерби. И, когда к нему обратился корреспондент с вопросами о перспективах борьбы за титул, Смолов ответил ему не вполне тактично.

- Чемпионство? Езжай в Питер, спроси, - цитирует Смолова «Чемпионат».

До конца сезона в российской Премьер-лиге остаются еще четыре тура.