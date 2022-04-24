Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Смолов никакой, «Динамо» укатится на 4-е место»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв дал комментарий после матча ЦСКА – «Динамо» (1:0), поделившись оценкой игры «бело-голубых».

«Динамо» укатится на четвёртое место, у них нет никакой игры. Смолов никакой, Захарян потерялся», – заявил Пономарёв в интервью Metaratings.

Пономарёв также отметил, что у «бело-голубых» очень слабая оборона, поэтому динамовцы испытают серьёзные проблемы в предстоящих матчах против «Урала» и «Крыльев Советов».

На текущий момент «Динамо» идёт на втором месте, имея в активе 52 очка. Четвёртую строчку занимает команда «Сочи» (46 очков).