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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березуцкий признал спад в игре ЦСКА

20 Апреля 2022 • 22:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
24.04 19:30

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 1/4 финала Кубка России от «Спартака» признал, что его команда на данный момент находится на спаде.

«У команды спад — это очевидно. Это связано с состоянием. Большое количество футболистов пропускали 3-4 дня, неделю», — цитирует тренера «Чемпионат».

ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале «Спартаку» (0:1). В турнирной таблице РПЛ «армейцы» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет на своем поле с «Динамо», которое борется с «Зенитом» за чемпионство.

Встреча пройдет 24 апреля на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Алексей Березуцкий РПЛ
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