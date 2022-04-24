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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джокер Эджуке всё решил: ЦСКА прервал безвыигрышную серию и порушил чемпионские надежды «Динамо»

24 Апреля 2022 • 21:22 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Вишенкой на торте воскресного игрового дня РПЛ стало московское дерби ЦСКА и «Динамо».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0Динамо Москва
(1:0) Эджуке Чидера67'   
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьБийол ЯкаЩенников ГеоргийФернандес МариоГбамен Жан-Филипп   89'Языджи Юсуф  58' (Эджуке Чидера (  58') Обляков ИванКарраскаль Хорхе  68' (Зайнутдинов Бактиёр (  68') Медина Хесус  46' (Ушаков Егор (  46') Заболотный Антон
Запасные: Фукс БруноМухин МаксимБоков ДанилаДзагоев АланАхметов ИльзатМагнуссон ХёрдурТороп Владислав
Шунин АнтонВарела ГильермоБальбуэна ФабианЕвгеньев Роман   86'Лашальт Диего   38'  79' (Грулёв Вячеслав (  79') Моро НиколаМакаров Денис  70' (Тюкавин Константин (  70') Шиманьски СебастианФомин ДаниилЗахарян АрсенСмолов Фёдор  70' (Лесовой Даниил (  70')
Запасные: Сазонов СабаСкопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекПаршивлюк СергейЛещук ИгорьНжи Клинтон МуаСулаквелидзе ГеоргийГладышев ЯрославКутицкий Александр
24 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Две команды по-разному провели свои кубковые матчи посреди недели. Если «Динамо» прошло «Балтику» по пенальти, то ЦСКА осёкся на «Спартаке». Для «армейцев» это вообще оказался четвёртый подряд матч без побед, если смотреть с учётом чемпионата. Перестал забивать Языджи, но победная серия «красно-синих» прервалась ещё раньше. Динамовцы в марте испытывали проблемы, но отстояли в заочной борьбе с ЦСКА второе место и статус главного преследователя «Зенита». Нет сомнений, что только команда Шварца имеет какие-то шансы сместить питерцев с первой строчки.

Команды двигались по полю «ВЭБ Арены» динамично, но оборона при этом смотрелась сильнее атаки и с одной, и с другой стороны. Полтайма больше атаковал ЦСКА. На 24-й минуте Языджи после паса Заболотного вышел один на один с Шуниным и пробил во вратаря, но там был офсайд, запоздало зафиксированный лайнсменом. Потом Карраскаль покрутил Валеру в левой части штрафной, а пробил несложно для Шунина. Заболотный замыкал пас Щенникова оттуда же – да не попал в ближний угол. Потом динамовцы прибавили в активности, но единственный прямо стопроцентный момент в первом тайме оказался на счету ЦСКА. Перед перерывом Языджи подал угловой слева, и Заболотный кивнул рядом с правой штангой.

Начало второго тайма по игре осталось за «Динамо». Несколько угловых, ряд полумоментов, отбитый Акинфеевым удар Фомина. Однако «армейцы» выстояли в этот непростой период и в середине тайма использовали своего джокера с замены. Языджи не забил уже в третьем матче кряду, учитывая Кубок, – Алексей Березуцкий выпустил вместо него Эджуке. И дриблинг Чидеры реально помог «красно-синим» на 67-й минуте. Подхватив мяч в центре поля, он ринулся вперёд в свободную зону, легко ушёл от растерявшегося Бальбуэны и пробил Шунина – мяч, коснувшись вратаря гостей, всё равно зашёл в правый угол (1:0).

Через несколько минут зрители снова наблюдали за техникой Эджуке. Обхитрив Евгеньева, он наткнулся на более серьёзное сопротивление в лице Варелы, и мяч отскочил правее, а Заболотный до него немного не дотянулся. Эджуке мог окончательно похоронить надежды «бело-голубых» на спасение этого матча и на чемпионство, но промазал после сэйва Шунина, нейтрализовавшего опасный выпад Фернандеса. У «Динамо» возможностей такого уровня не было до 83-й минуты, пока Тюкавин не катнул мяч в левую штангу после прострела.

С другой стороны, чуть позже Евгеньев грубо ошибся в центре поля и срубил Заболотного, а судья не остановил игру и позволил Зайнутдинову выбежать один на один. Но повторить дело Эджуке у Бактиёра не получилось. Удар пришёлся в руки Шунина, а отложенная жёлтая карточка нашла Евгеньева. Тем временем Заболотному оказали медицинскую помощь, и пара минут была съедена. Если бы Захарян чётче пробил со штрафного, не в стенку, счёт мог бы сравняться, но победа никуда не убежала от  «армейцев».

После этого поражения «Динамо» рискует остаться позади «Зенита» на шесть очков – так будет, если в понедельник питерцы выиграют в Краснодаре. Но второе место динамовцы потеряют вряд ли – ЦСКА всё равно отстаёт от них на пять баллов.

Кирилл Иванцов

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