Карраскаль: Ради таких дерби мы и играем в футбол

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился с журналистами клубной пресс-службы ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо».

Карраскаль сказал, что он знает о том, что «Динамо» это очень сложный соперник, который сейчас сражается за чемпионский титул, но все игроки ЦСКА намерены продемонстрировать свою лучшую игру. Колумбиец отметил, что ради таких дерби все и играют в футбол.

Напомним, что столичное дерби между «армейцами» и «Динамо» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.