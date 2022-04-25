Мостовой рассказал, почему «Динамо» проиграло ЦСКА

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу столичного дерби между ЦСКА и «Динамо».

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что у него с самого начала присутствовало чувство, что «армейцы» смогут отобрать очки у «Динамо». Экс-игрок «Сельты» отметил, что подопечные Шварца в итоге проиграли из-за усталости, так как «сине-белые» не успели полностью восстановиться после Кубка России, хотя и «армейцы» выглядели уставшими.

Напомним, что в итоге футболисты «Динамо» проиграли ЦСКА со счётом 0:1. Победу «армейцам» принёс точный удар Эджуке.