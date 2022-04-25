Березуцкий оценил игру Эджуке в матче с «Динамо»

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился с журналистами своим мнением по поводу игры нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

Как приводит слова тренера Sport24, нигерийский футболист немного скис в последнее время, но в последних двух матчах снова начал действовать с большим рвением. Березуцкий отметил, что если Эджуке продолжит в том же духе, то это пойдёт на пользу и ему, и всей команде.

Напомним, что гол нигерийского игрока принёс «армейцам» минимальную победу в столичном дерби над «Динамо». В этом сезоне Эджуке провёл в РПЛ 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.