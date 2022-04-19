ЦСКА выкупит контракт Карраскаля

Мартин Родригес, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил о деталях переговоров с командой по выкупу контракта у «Ривер Плейта».

«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на четыре года», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА зимой из аргентинского «Ривер Плейта» на правах аренды. В России футболист сыграл уже восемь матчей, в которых отметился забитым голом. Трансферная стоимость Карраскаля согласно порталу Transfermarkt составляет 6,2 млн евро.

ЦСКА после 25 туров набрал 44 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.