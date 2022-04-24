Березуцкий назвал две причины, почему Языджи перестал забивать

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил причины спада в игре турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который забивал в каждом из первых шести матчей в РПЛ после перехода в отечественный чемпионат.

Березуцкий сообщил журналистам, что Языджи входит в тройку тех игроков ЦСКА, которые соблюдают пост в Рамадан. Второй причиной, которая влияет на результативность – проблемы со спиной, которые испытывает турок.

В матче ЦСКА против «Динамо» (1:0) Юсуф провёл на поле 58 минут, после чего был заменён на Эджуке, забившего победный гол в матче.